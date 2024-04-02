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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kura ile belirlendi - Son Dakika
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kura ile belirlendi

Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kura ile belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı. Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, 'Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun.' dedi.

02.04.2024 16:11
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

AK Parti, Ardahan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kura ile belirlendi - Son Dakika

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