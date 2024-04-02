31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.
Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.
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