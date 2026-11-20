Ardahan'ın yüksek kesimleri ve Posof'taki Ilgar Dağı yeniden karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yeniden etkili oldu. Kar, Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ve Posof ilçesindeki Ilgar Dağı bölgesinde etkisini artırarak dağları ve tepeleri beyaza bürüdü.
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla yeniden beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar, özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ile Posof ilçesindeki Ilgar Dağı bölgesinde etkisini artırdı.
Yağışın ardından bölgedeki dağlar ve tepeler karla kaplandı.
Kaynak: AA
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