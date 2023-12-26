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Kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ardahan'da 14, Kars'ta 10, Iğdır'da 19 ve Ağrı'da 60 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
26.12.2023 - 11:33,
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Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta 10, Iğdır'da 19 ve Ağrı'da 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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