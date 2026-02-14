Ardahan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ardahan Kongresi Gerçekleşti

Ardahan Kongresi Gerçekleşti
14.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARDAKON kongresinde Ardahan'ın kalkınması için birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Ardahan Konfederasyonu (ARDAKON) kongresi gerçekleştirildi.

Halil Efendi Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, dertlerinin birlik ve beraberlik içinde Ardahan'ı kalkındırmak olduğunu söyledi.

Kongreye başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilden katılım olmasının sevindirici olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Gerek içeride gerek dışarıda çalışmalarımızı en üst seviyede yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde her zaman Ardahan'ın tanıtımı ve kalkınması var. Benim önerim Ardahan için başta illerde yapılan etkinlikleri artık Ardahan'da yerinde yapalım. Her şeyden önce söz konusu Ardahan'ın çıkarıysa asıl amacımız birlik ve beraberlik olmalı. Hepimiz üzerine düşeni, benim için veya başkası için değil, Ardahan için yaparsa o zaman Ardahan hak ettiği noktada olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada gördüğüm birliktelik de benim için çok önemli." dedi."

Kongrede yeniden ARDAKON Genel Başkanı seçilen Burak Taştan da katılım sağlayan başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere herkese teşekkür ederek, Ardahan'ın birlik ve beraberliği için daha büyük kitlelere ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Burak Taştan, Milletvekili, Kaan Koç, AK Parti, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: Ardahan Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.