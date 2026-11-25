Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan onlarca TIR, geçiş yasağı nedeniyle akaryakıt istasyonlarında bekletildi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof kara teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren yağış sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bazı vatandaşlar araçlarında biriken karları temizledi. İlçede etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Ilgar Dağı Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Jandarma trafik ekipleri, ilçe merkezi çıkışında önlem alarak ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan onlarca TIR, yolun kapanması nedeniyle akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı. TIR sürücüsü Emrah Çal, kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 saattir beklediğini belirterek, "50'ye yakın araç sınır kapısından buraya kadar yollarda kaldı" dedi.

Rusya'dan geldiğini ve Samsun'a gitmekte olduğunu söyleyen TIR sürücüsü Mert Can ise "Kar yağışı nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi kapalı. Bu nedenle burada bekliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası yolda yaklaşık 4 saattir mahsur kaldıklarını kaydeden TIR sürücüsü Kemal Polat ise akaryakıt istasyonuna sığındıklarını söyledi.