Ardahan-Şavşat Yolu Ağır Araçlara Kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan kent merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi, görüş mesafesi düştü.
Söz konusu yolun Sahara mevkisi, başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler yolda karla mücadele çalışmalarına başladı.
