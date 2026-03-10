Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ temizlendi.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine bugün çığ düştü.
Çığın düşmesiyle yol kısa süreli ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çığın düştüğü alanda iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan-Şavşat Yolundaki Çığ Temizlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?