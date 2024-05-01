Ardahan, 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyor - Son Dakika
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Ardahan, 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyor

Ardahan, \'UNESCO Jeopark\' statüsü almak istiyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yeniköy Ziyaret Deresi Kanyonu ile Kalecik Kalesini ziyaretinde, ilin geneli için 'UNESCO Jeopark' statüsü almayı hedeflediklerini belirtti. Çiçek, doğa turizmi açısından önemli olan Ziyaret Deresi Kanyonu ve Kalecik Kalesi'nin turizme dahil edilmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Millet Bahçesi Projesi kapsamında tamamlanan mesire alanı ve diğer tesisleri de inceledi.

01.05.2024 11:07
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yeniköy Ziyaret Deresi Kanyonu ile Kalecik Kalesini ziyaretinde, "İlimiz geneli için 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyoruz." dedi.

Vali Çiçek, Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve Özel İdare Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile Ziyaret Deresi Kanyonu ve Kalecik Kalesi bölgesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kura Nehri ve sarıçamlarla bütünleşen Ziyaret Deresi Kanyonu ve Kalecik Kalesi'nin doğa turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu bölgelerin eşsiz manzaralarıyla doğa turizmi açısından görülmeye değer yerler olduğunu belirten Çiçek, "Ardahan ilimiz geneli için 'UNESCO Jeopark' statüsü almak istiyoruz. Bu kapsamda doğal yapılarımızı ve kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Buraların turizme dahil edilmesi için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Çiçek, daha sonra Millet Bahçesi Projesi kapsamında, yapımı tamamlanan mesire alanı, çocuk oyun parkları, spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yollarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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