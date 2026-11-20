Ardahan Üniversitesinde, meslek yüksekokullarının program akreditasyonu çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversitenin Kalite ve Akreditasyon Ofisince Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, akreditasyon hazırlıklarında izlenecek süreçler ele alındı.

Toplantıda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Boztepe, "Ön Lisans Programlarında Akreditasyon Süreçleri: Nereden Başlanmalı? Neler Yapılmalı? Neler Yapılmamalı?" konulu sunum yaptı.

Akreditasyonun kurumsal itibara ve mezunların istihdamına katkılarını anlatan Boztepe, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (MEDEK) değerlendirmelerinde esas alınan 9 ana ve 46 alt ölçüt hakkında bilgi verdi.

MEDEK değerlendiricisi olarak edindiği deneyimleri paylaşan Boztepe, başvuru ve saha ziyareti aşamaları, kanıt yönetimi, puanlama ve değerlendirme kararları ile hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Programda, katılımcıların soruları yanıtlandı, Boztepe'ye teşekkür belgesi verildi.