Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek\'ten Anadolu Ajansı\'na tebrik mesajı

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nın haklı mücadelesini duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermediğini, haber yaparken milletin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesini amaçladığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"AA, bir asrı aşkındır Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyuruyor. Bugün Anadolu Ajansı, bilgi ve birikimine teknolojiyi de ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur. Birçok dilde yayın yapması da bunun en büyük göstergesidir."

AA'nın başta savaş ortamı olan Gazze ve Ukrayna olmak üzere dünyanın birçok noktasında içerik ürettiğini belirten Çiçek, "Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Ardahan'ımızda, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.