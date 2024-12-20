Ardahan ve Ağrı'da Dondurucu Soğuklar

Ardahan ile Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle nehir ve dereler buzla, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ardahan'da, ağaçlar kırağı tuttu, akarsuların yüzeyinde buzlanma oluştu.
Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle Göle'de iş yerlerinin ve evlerin camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarını örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.
Ağrı
Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Soğukların etkisiyle nehir ve dereler buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Hamur ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
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