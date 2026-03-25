Ardahan ve Kars Beyaza Büründü
Ardahan ve Kars Beyaza Büründü

Ardahan ve Kars Beyaza Büründü
25.03.2026 10:33
Ardahan ve Kars'ta etkili kar yağışı caddeleri ve sokakları beyaza bürüdü, kar küreme çalışmaları başladı.

Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ardahan'da sabah saatlerinde sağanağın yerini kar yağışı aldı.

Kentte kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Kars

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından sarıçam ormanları beyaza büründü.

İlçe sakini Ozan Gül, kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Karlı bir Sarıkamış sabahına uyandık. Mart ayını yoğun kar yağışıyla geçiriyoruz." dedi.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

Kaynak: AA

Advertisement
