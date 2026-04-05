Ardanuç\'ta Çığ İncelemesi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaklaşık üç ay önce çığ düşen bölgede, gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Artvin AFAD Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzurum ve Artvin AFAD'da görevli 11 kişilik ekip, ilçeye bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ bölgesinde dün inceleme yaptı.

Yapılan fiziki ve teknik incelemeler sonucunda, mevcut şartlarda alanın arama kurtarma faaliyetleri için uygun olmadığı tespit edildi.

Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları düzenli olarak sürdürülecek.

Köyde 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmış, bir kişinin cenazesi bulunamamıştı.