Ardanuç'ta Ulaşım Projesi Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardanuç'ta Ulaşım Projesi Temeli Atıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardanuç Giriş Yolu projesinin temeli atıldı, 650 metre yol ve iki köprü inşa edilecek.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan "Ardanuç Giriş Yolu" projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje için düzenlenen törende konuşan Vali Turan Ergün, kentte yürütülen çalışmaların iş birliği içinde sürdürüldüğünü söyledi.

Artvin'in zorlu coğrafyasına rağmen ulaşım yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Vali Ergün, kentte Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 620 kilometre, İl Özel İdaresinin sorumluluğunda ise yaklaşık 7 bin 500 kilometre yol ağı bulunduğunu dile getirdi.

Ergün, 2026 yılı için kente Karayolları tarafından 1,8 milyar lira ödenek ayrıldığını, bunun 1,2 milyar lirasının kullanıldığını bildirdi.

Projenin 650 metre yol ve 75'er metre uzunluğunda iki köprüyü kapsadığını belirten Ergün, "Bugün temelini attığımız bu projede de 650 metre yol, 75 metre uzunluğunda olacak olan iki adet köprüyle birlikte inşallah gelecek yılın mart ayında tamamlamayı planlıyor arkadaşlarımız." dedi.

Projeye 200 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldığını aktaran Ergün, yatırımla birlikte Ardanuç'ta önemli bir ulaşım projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise ekonomik tedbirlerin uygulandığı bir dönemde Artvin'deki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ardanuç'a verilen sözlerin yerine getirildiğini ifade eden Çelik, "Ardanuç Meydanı'na geldik, dedik ki şunu, şunu, şunu yapacağız. Hatta bir söz daha verdik, dedik ki bu sene içerisinde size doğalgaz getireceğiz dedik. Geldi mi? Geldi. Bizim iktidar anlayışımız, bizim hizmet anlayışımız bu, söz verirsin, yapacaksın." diye konuştu.

İlçede temel atılan şehir geçişi projesinin ardından yeni yatırımların da hayata geçirileceğini belirten Çelik, vatandaşların adliye binası, cezaevi ve yol yatırımlarına ilişkin taleplerini bildiklerini kaydetti.

Çelik, "Güzel Ardanuç'umuza biz ne söz vermişsek, bu tasarruf tedbirlerinin zirvede olduğu bir dönemde adeta tasarruf tedbirlerini dikkate almıyormuşuz gibi çalışmalarımıza devam ederek, yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardanuç Devlet Hastanesi'nin ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını dile getiren Çelik, Artvin'de yapılacak 400 yataklı tam teşekküllü hastanenin de ihale sürecinin başlatılacağını söyledi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Çelik, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e etkilerinin hissedildiğini belirterek, "Bu ateş çemberinin olduğu coğrafyada güvenli bir liman olarak duran tek ülke Türkiye. Bakınız, bu ülkenin bugün herhangi bir olumsuzluklar içerisinde olmamasının arkasında bilin ki yönetimin iradesi var". diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından butonlara basılarak proje kapsamında ilk beton döküldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardanuç'ta Ulaşım Projesi Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:04:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta Ulaşım Projesi Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.