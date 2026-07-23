ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Artvin'in Ardanuç ilçesi yönünden gelen 16 ZZ 970, 75 AAL 209 ve 08 AY 619 plakalı araçların karıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ardanuç'taki Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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