Argolida'da tarım ve ormanlık alandaki yangına 46 itfaiyeci ve 4 uçak müdahale ediyor

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Argolida bölgesinde tarım ve ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Argolida'da tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına 46 itfaiyeci, 2 yaya ekibi ve 13 araçla müdahale edildiği bildirildi.

Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopterin destek verdiği, yerel yönetimlerin de su tankerleriyle çalışmalara katıldığı aktarılan haberlerde, şu ana kadar yerleşim bölgelerine yönelik bir tehdit bulunmadığı kaydedildi.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serez kentinde de gün içinde ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye 52 itfaiyeci, 2 yaya ekibi ve 17 araç sevk edilmişti.