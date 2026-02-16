Arguvan\'da Abdal Musa Cemi ve Lokma Etkinliği

Malatya'nın Arguvan ilçesinde "Abdal Musa Birlik Cemi ve Lokması" programı gerçekleştirildi.
Abdal Musa Kültür Derneği tarafından Tepebağ Mahallesi'nde düzenlenen programda, birlikteliği pekiştirmek amacıyla hazırlanan lokma etkinliği düzenlendi.
Programda dualar eşliğinde kurban kesildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Etkinliğe, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Abdal Musa Derneği Başkanı Soner Üstün, Tepebağ Mahallesi muhtarı Ali Üstün ve vatandaşlar katıldı.
