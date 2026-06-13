Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren müezzin ve imam hayatını kaybetti.
Arhavi Merkez Cami müezzini Mustafa Gedikli (35) ve Güneşli köyü imamı Rüstem Özdemir (27) gezmek için gittikleri Ulaş köyünde serinlemek amacıyla gölete girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Gedikli ve Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de İki Din Görevlisi Gölette Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?