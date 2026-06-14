Arhavi'de İki İmam Boğuldu - Son Dakika
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Arhavi'de İki İmam Boğuldu

Arhavi\'de İki İmam Boğuldu
14.06.2026 16:45
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Arhavi'de gölette boğulma tehlikesi yaşayan imamlar, hastanede hayatını kaybetti.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekipler tarafından sudan çıkarılan ancak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden imam Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir'in (26), suda son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami'nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Gedikli ve Özdemir'i suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 kişi, görevlilerin ilk müdahalesi sonrası Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

İmamlar Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in göletteki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, suya giren Gedikli ve Özdemir'in bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladığı, ardından da gözden kayboldukları, çevredekilerin de yardım etmeye çalıştığı görüldü. Gedikli'nin cenazesinin Trabzon'da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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