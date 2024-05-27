Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kavşaktaki çalışmalarını inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.
Başkan Ataselim, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de Kapisre Köprüsü Kavşağı genişletme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?