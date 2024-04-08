Arhavi\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü törenle kutlandı

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü çelenk sundu

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.