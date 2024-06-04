Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Sergisi Açıldı

Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Sergisi Açıldı

Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu sergisi, Arhavi Hüseyin Gürkan Lisesi bahçesinde açıldı. Serginin açılışına, Arhavi Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Konuşmalarda halk eğitim merkezlerinin önemi vurgulandı ve usta öğreticilere başarı belgeleri, kursiyerlere kurs bitirme belgeleri takdim edildi. Sergide, yıl boyunca üretilen ürünlerin yanı sıra halk oyunları gösterileri de yer aldı.

04.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu sergisi açıldı.

Arhavi Hüseyin Gürkan Lisesi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkan Vekili Ahmet Hatinoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kamu kurumlarının yöneticileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çimşir, yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin toplumun her kesimine ulaşarak bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan önemli kurumlar olduğunu belirterek, "Bu merkezler sayesinde vatandaşlarımız kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirerek, topluma daha faydalı bireyler haline gelmektedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise halk eğitim merkezlerinin, yaygın eğitim faaliyetleriyle bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler, kursiyerlerimizin yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı bulmaları açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Törende, usta öğreticilere başarı belgeleri, kursiyerlere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından kurslarda yıl boyunca üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA

Hüseyin Gürkan, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement