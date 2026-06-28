Arı Zehri ile Böbrek Hasarı Tedavisi - Son Dakika
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Arı Zehri ile Böbrek Hasarı Tedavisi

Arı Zehri ile Böbrek Hasarı Tedavisi
28.06.2026 11:16
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SUBÜ akademisyenleri, arı zehrinden yararlanarak akut böbrek hasarına yönelik yenilikçi yöntem geliştiriyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından başlatılan projeyle, arı zehrindeki etken maddeden yararlanılarak akut böbrek hasarının tedavisinde kullanılacak yenilikçi yöntem geliştirilmesi hedefleniyor.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can yürütücülüğünde hazırlanan "Akut Böbrek Hasarına Yönelik Modifiye Arı Zehri Yüklü Yenilikçi Nanoplatformların Geliştirilmesi" projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından destekleniyor.

Akut böbrek hasarının tedavisinde kullanılabilecek yenilikçi "nanoterapötik" (metrenin milyarda biri ölçeğindeki teknolojilerin yenilikçi tedavi yöntemi) ve farmakoloji alanına uygulanacak sistem geliştirilmesi planlanan projede, SUBÜ Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı'nda elde edilecek sonuçların akut böbrek hasarının moleküler mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına ve yeni nesil tedavi stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

Proje ekibinde, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Malik Okuyan, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ve SUBÜ Biyomedikal Mühendisliği doktora öğrencisi Özge Özten yer alıyor. Projede ayrıca, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İhsan Karaboğa ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Samet Okuyan araştırmacı olarak görev alıyor.

"Bilim adamlarını bir araya getirerek ekosistem oluşturacağız"

Prof. Dr. Mustafa Can, AA muhabirine, çalışmanın, arı zehrinin kullanılmasıyla böbrek hasarının incelenmesine yönelik araştırma üzerine ortaya çıktığını, AR-GE projesinin incelenme aşamasından sonra TÜSEB'in desteğiyle başladıkları projenin deneysel çalışma aşamasında olduğunu söyledi.

Can, arı zehrinin modifiye bir formunu akut böbrek hasarı rahatsızlığının tedavisinde kullanılabilirliği üzerine projeyi temellendirdiklerini anlatarak, kanser tedavisi başta olmak üzere hücresel düzeydeki hedefli tedaviler için taşıyıcı platformlar olan "kovalent organik çerçeve" malzemesinin projede kullanıldığını kaydetti.

Proje üzerindeki deneysel çalışmalara değinen Can, "Bu tür tedavi yöntemlerinde önce bilgisayar üzerinden çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Çözelti olarak denemelerden sonra da canlı hücrelere çalışmalar aktarılıyor. Bu aşamada da canlı deney hayvanlarında çalışma yapıldıktan sonra da insan üzerinde denemeye yönelen bir çalışma kalıbı var." diye konuştu.

Can, akut böbrek hasarının tedavisinde arı zehrinin etkisiyle uygun şartlarda ilaç iletimini sağlamak ve tedavide başarı elde etmek için çaba harcadıklarını, bu çalışmanın kadim ve tamamlayıcı tıbbın konusu olduğunu vurguladı.

Bu tür tedavilerin etkisini kanıtlayarak ilaç konusundaki dışa bağımlılığı bir miktar azaltmaya katkı da sağlayacaklarına işaret eden Can, "Araştırma merkezlerinin faaliyetlerini, çeşitli değerli bilim adamlarını bir araya getirerek ekosistem oluşturacağız. İnşallah başarıya ulaşırsak belki başka projelerin kapısı açılacak ve başka rahatsızlıklara doğru ilerleyeceğiz. Bu projemizde, modifiye arı zehriyle akut böbrek hasarının tedavisi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Doktora öğrencisi Özten de projede en kısa sürede yol almak istediklerini belirterek, çalışmaların etkinliğinin yüksek olmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Böbrek, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arı Zehri ile Böbrek Hasarı Tedavisi - Son Dakika

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