Arıcak'ta Bilim Deneyleri

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Bilim Merkezi Arıcak'ta öğrencilerle deneyler gerçekleştirdi

ELAZIĞ - Elazığ Bilim Merkezi, Arıcak ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek deneyler gerçekleştirdi.

Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve TÜBİTAK ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren Elazığ Bilim Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. Merkez bu çerçevede Arıcak ilçesinde öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, eğitmenler aracılığıyla gerçekleştirilen deneylerle eğlenceli vakit geçirdi. Yaparak öğrenen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe katılan öğrenciler Bilim Merkezi idareci ve eğitmenlerine teşekkür etti.