Arıcılık Sektörünün Paydaşları, Kahramankazan'da Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Arıcılık Çalıştayı", sektörün paydaşlarını Kahramankazan'da bir araya getirdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin arıcılık potansiyeline dikkati çekerek, üreticiye tam destek mesajı verdi.

Kahramankazan, arıcılık sektörünün mevcut durumunun, sorunlarının ve gelecek vizyonunun ele alındığı çalıştaya ev sahipliği yaptı. ABB Kahramankazan Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve bölgedeki bal üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sürdürülebilir arıcılık, teşvik mekanizmaları ve ana arı üretimindeki stratejik önem kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Çırpanoğlu, arıcılığın sadece ekonomik bir faaliyet değil, ekolojik dengenin korunması için hayati bir görev olduğunu ifade etti. Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz"

"Kahramankazan, sahip olduğu flora çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle arıcılığın adeta başkentidir. Özellikle ana arı üretiminde sağladığımız katkı, Türkiye genelindeki arıcılık faaliyetleri için kritik bir öneme sahip. Ancak biliyoruz ki üreticimiz zor bir dönemden geçiyor. Mazot maliyetlerinden ekipman desteğine, profesyonel eğitimlerden markalaşma sürecine kadar her alanda üreticimizin elini tutmak zorundayız. Belediye olarak, arıcılığın sürdürülebilirliği için gerekli teşviklerin artırılması noktasında Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve üniversitelerimizle tam bir eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, Kahramankazan balının dünyada parmakla gösterildiği bir sistem kurmakta kararlıyız. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz."

Çalıştayda ayrıca üreticilerin en büyük sorunları arasında yer alan kaçak ve sahte bal üretimiyle mücadele, modern kovan desteği ve gençlerin arıcılığa özendirilmesi konularında somut çözüm önerileri geliştirildi.