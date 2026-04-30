Arıcılık Sektörünün Paydaşları, Kahramankazan'da Bir Araya Geldi

30.04.2026 11:07  Güncelleme: 11:54
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramankazan Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Arıcılık Çalıştayı", sektörün paydaşlarını Kahramankazan'da bir araya getirdi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin arıcılık potansiyeline dikkati çekerek, üreticiye tam destek mesajı verdi.

Kahramankazan, arıcılık sektörünün mevcut durumunun, sorunlarının ve gelecek vizyonunun ele alındığı çalıştaya ev sahipliği yaptı. ABB Kahramankazan Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve bölgedeki bal üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sürdürülebilir arıcılık, teşvik mekanizmaları ve ana arı üretimindeki stratejik önem kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Çırpanoğlu, arıcılığın sadece ekonomik bir faaliyet değil, ekolojik dengenin korunması için hayati bir görev olduğunu ifade etti. Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz"

"Kahramankazan, sahip olduğu flora çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle arıcılığın adeta başkentidir. Özellikle ana arı üretiminde sağladığımız katkı, Türkiye genelindeki arıcılık faaliyetleri için kritik bir öneme sahip. Ancak biliyoruz ki üreticimiz zor bir dönemden geçiyor. Mazot maliyetlerinden ekipman desteğine, profesyonel eğitimlerden markalaşma sürecine kadar her alanda üreticimizin elini tutmak zorundayız. Belediye olarak, arıcılığın sürdürülebilirliği için gerekli teşviklerin artırılması noktasında Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve üniversitelerimizle tam bir eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, Kahramankazan balının dünyada parmakla gösterildiği bir sistem kurmakta kararlıyız. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz."

Çalıştayda ayrıca üreticilerin en büyük sorunları arasında yer alan kaçak ve sahte bal üretimiyle mücadele, modern kovan desteği ve gençlerin arıcılığa özendirilmesi konularında somut çözüm önerileri geliştirildi.

Kaynak: ANKA

Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Advertisement
