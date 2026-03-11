Arıkan ve TÜMORSİAD Heyeti Buluştu

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve beraberindeki heyet ile biraraya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tüm Ortadoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Bağ ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.