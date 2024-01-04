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Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölde liman kalıntıları görülmeye başlandı. Arin Gölü, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapması ve doğal güzellikleriyle tanınmasıyla ziyaretçilerini etkilemektedir. Ancak su seviyesinin düşmesi, vatandaşları endişelendirmektedir.

04.01.2024 - 09:02,  Güncelleme: 09:03
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Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı.

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle giderek su seviyesi düşen Arin Gölü'nde liman kalıntısı ortaya çıktı. Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğasıyla ziyaretçilerini adeta mest eden Arin Gölü'ndeki su seviyesinin giderek düşmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü'nün kuş cenneti olduğunu belirterek, "Burada 200'e yakın kuş türü barınıyor. Ne yazık ki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle gölümüz her geçen gün biraz daha küçülüyor. Suyun çekilmesiyle gölde liman kalıntısı da ortaya çıktı" dedi.

Arin Gölü\'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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