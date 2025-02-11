Arizona'da Jet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

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LOS ANGELES, 10 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde bulunan Scottsdale Havalimanı'nda iki jetin pistte çarpışması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin kazayla ilgili açıklamasında, "Bir Learjet 35A tipi uçak, pazartesi günü saat 14.45'te Arizona'daki Scottsdale Belediyesi Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak park alanında bulunan bir Gulfstream 200 tipi iş jetine çarptı" ifadelerine yer verildi.

Scottsdale Havalimanı yetkililerinin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada kazanın 21 numaralı piste iniş sırasında meydana geldiği belirtilerek, "İtfaiye ekipleri olay yerinde durumu değerlendiriyor" denildi.

Scottsdale Havalimanı Havacılık Planlama ve Sosyal Yardım Koordinatörü Kelli Kuester, kazanın meydana geldiği pistin an itibarıyla kapalı olduğunu ve bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Scottsdale İtfaiye Teşkilatı Yetkilisi Dave Folio, kazadan toplam 5 kişinin etkilendiğini, bunlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2'sinin bölgedeki travma merkezlerine kaldırıldığını ve bir diğerinin de hastanede durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Bir kişinin uçakta mahsur kaldığını kaydeden Folio, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.