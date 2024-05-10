Arjantin'de Sendikalar Genel Greve Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arjantin'de Sendikalar Genel Greve Gitti

Arjantin\'de Sendikalar Genel Greve Gitti

Arjantin'de sendikalar, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarını protesto etmek için 24 saatliğine genel greve gitti. Genel greve otobüs, tren, metro, hava yolu, eğitim ve bankacılık sektörüne bağlı sendikalar katıldı. Grev nedeniyle başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sendikalar, hükümetin uyum politikalarını yeniden gözden geçirmesini ve vatandaşları daha da zora sokacak aşırılıklardan kaçınmasını istedi. Devlet Başkanı Milei ise uyum politikaları ve yapısal ekonomik reformların Arjantin için gerekli olduğunu savunarak genel greve karşı olduğunu belirtti. Ekonomi Bakanı Caputo ise sendikaları eleştirerek insanların felaketin ancak çaba ve fedakarlıkla aşılacağını anladığını söyledi. Arjantin'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle farklı sektörlerden binlerce kişi ücretlerinde artış talep ediyor.

10.05.2024 06:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'de sendikalar, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarını protesto etmek için 24 saatliğine genel greve gitti.

Başını Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çektiği genel greve otobüs, tren, metro, hava yolu, eğitim ve bankacılık sektörüne bağlı sendikalar katıldı.

Grev nedeniyle başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

CGT Genel Sekreteri Hector Daer, açıklamasında, grevin hükümete "güçlü" bir uyarı olduğunu belirterek, "Hükümetin bunu dikkate alması gerekiyor. Hükümet, uyum politikalarını yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşları daha da zora sokacak aşırılıklardan kaçınmalı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Milei ise sosyal medya hesabındaki açıklamasında, uyum politikaları ve yapısal ekonomik reformların Arjantin için gerekli olduğunu dile getirerek, "genel greve" karşı olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X'teki paylaşımında, genel greve giden sendikaları eleştirerek, "İnsanlar, artık gözlerini açtı ve bu felaketin ancak çaba ve fedakarlıkla aşılacağını biliyorlar. Sendikalar, hayatın gerçeklerinden her geçen gün uzaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'de enflasyonun yüzde 288'e çıkmasının ardından sıklıkla meydanlara inen farklı sektörlerden binlerce kişi, ücretlerinde artış talep ediyor.

Kaynak: AA

Arjantin, Ekonomi, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de Sendikalar Genel Greve Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 06:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de Sendikalar Genel Greve Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement