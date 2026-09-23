Arjantin Devlet Başkanı Milei, Tevrat okulunda 'yaşasın İsrail halkı' diye dans etti

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Tevrat okulunda 'yaşasın İsrail halkı' diye dans ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir Tevrat okulunu ziyaret ederek 'İsrail sevdalısı' ödülünü aldı. Milei, Yahudi öğrencilere İspanyolca konuşma yaptıktan sonra 'yaşasın İsrail halkı' sloganı atarak öğrencilerle dans etti.
İsrail'e verdiği destekle tanınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yeşiva'da (Tevrat okulu) "yaşasın İsrail halkı" sloganları atarak dans etti.
The Times of Israel'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Milei, bir tevrat okulunu ziyaret etti.
Okul tarafından kendisine "İsrail sevdalısı" ödülü takdim edilen Milei, buradaki Yahudi öğrencilere İspanyolca bir konuşma yaptı.
Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, Milei'nin "yaşasın İsrail halkı" sloganı atarak Yahudi öğrencilerle dans ettiği görüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?