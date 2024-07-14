Arjantin ve Kolombiya Devlet Başkanları, Trump'a yapılan saldırıyı kınadı

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski ABD Başkanı Donald Trump'a seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Milei, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek, Trump ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Trump'ın "korkakça" bir suikast girişimine maruz kaldığını vurgulayan Milei, "Uluslararası solun umutsuzluğu şaşırtıcı değil, çünkü bugün berbat ideolojilerinin tükenmek üzere olduğunu görüyorlar ve bu nedenle demokrasileri istikrarsızlaştırmak ve iktidara tutunmak için şiddeti teşvik etmeye hazırlar. Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, demokrasiyi hedef alan tüm saldırıların kınanması gerektiğini belirtti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada da Trump'a yönelik saldırı "şiddetle" kınanarak, ABD ile dayanışma içinde olunduğunun altı çizildi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.