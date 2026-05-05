Arkadaş Şakasının Bedeli: 5 Yıl Hapis

05.05.2026 22:12
Kahramanmaraş'ta torpille orman yakan M.S. 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar kızılçam ormanının yanmasına neden olan M.S. (21), 'Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yangın, 28 Temmuz 2024'te Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın, 18 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar kızılçam ormanı yandı. İncelemede; piknik yapmak için Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen A.B., O.K., M.S. ve M.E.B.'nin birbirleriyle şakalaşırken M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşarak yangına neden olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

43 MİLYON 752 BİNLİK KAMU ZARARI

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de yangınla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda, söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyetinin 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilerek, kamu zararının yangına neden olan kişiden tahsil edilmesini talep etti.

DAVA AÇILDI

M.S., bir süre sonra tahliye edilirken, hakkında 'Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında M.S., beraatini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, M.S.'ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.

Kaynak: DHA

