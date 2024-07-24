Arkadaşlık Bahanesiyle Telefon Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Arkadaşlık Bahanesiyle Telefon Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Arkadaşlık Bahanesiyle Telefon Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurmak bahanesiyle buluşan 3 zanlı, mağdurların telefonlarını çalarak hesaplarındaki parayı çekti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları tespit ederek gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

24.07.2024 15:39
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Afyonkarahisar'da arkadaşlık bahanesiyle buluştukları mağdurların telefonlarını çalıp ardından bu telefonlardaki uygulama üzerinden hesaplarındaki parayı aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurmak için bir araya gelen 5 kişinin telefonlarının çalınması ve telefonlardaki mobil bankacılık üzerinden toplam 574 bin 781 bin liralarının farklı hesaplara gönderilmesi ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin mağdurların telefonlarını çalan G.İ, B.E. ile C.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlık Bahanesiyle Telefon Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşlık Bahanesiyle Telefon Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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