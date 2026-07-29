Arkadaşlık Teklifine Darbe

SAMSUN'un Atakum ilçesinde arkadaşlık teklifini geri çeviren S.Ö. (46) adlı kadını darbettiği öne sürülen A.T. (36), gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 406'ncı Sokak'ta meydana geldi. Taksici A.T., daha önceden müşterisi olması sebebiyle tanıdığı ve yaklaşık bir hafta önce de Almanya'dan memleketi Samsun'a gelen S.Ö. isimli kadını evine davet etti. A.T. burada S.Ö.'yü annesi ve kardeşiyle tanıştırdı. Daha sonra A.T., S.Ö.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. A.T., iddiaya göre teklifini geri çeviren S.Ö.'yü darbetti. Olayın ardından İlkadım ilçesinde kaldığı otele dönen S.Ö., burada polise ihbarda bulundu. S.Ö., verdiği ifadede, "Saat 13.00 sıralarında sürekli kullandığım taksici A.T.'yi döviz bozdurmak için çağırdım. Bana annesinin çay demlediğini ve çağırdığını söyleyince güvenerek eve gittim. A.T. bana benden hoşlandığını söyledi. Evli olduğumu ve 2 çocuğum olduğunu belirttim ve konuyu kapattı. A.T. ve kardeşi bir süre sonra alkol almaya başladı. 23.30 sıralarında otururken A.T. bana yumruk attı. Vücudumun farklı yerlerine de vurdu. Annesi ve kardeşi araya girdi. Taksiyle bir süredir kaldığım otele gittim ve ihbarda bulundum" dedi.

Olaya ilişkin ifadeye çağırılan A.T., savcının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.