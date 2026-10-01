Arktik'teki gaz salımı yüzyıl sonunda 0,25 derece ek ısınmaya yol açabilir - Son Dakika
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Arktik'teki gaz salımı yüzyıl sonunda 0,25 derece ek ısınmaya yol açabilir

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Arktik'teki donmuş toprakta metan ve karbondioksit atmosfere salınıyor; bunun yüzyıl sonuna kadar yaklaşık 0,25 derece ek ısınmaya yol açabileceği öngörülüyor. Bölge dünyanın geri kalanından 4 kat hızlı ısınırken, donmuş topraktaki karbonun havadakinin 3 katı olduğu belirtiliyor.

Arktik bölgesindeki donmuş topraktan metan ve karbondioksit gazlarının salınmasının gezegenin ısınmasına yol açtığı, bu durumun yüzyılın sonunda çeyrek derecelik ısınmaya neden olabileceği öngörülüyor.

Arktik'in Dünya'nın geri kalanından 4 kat daha hızlı ısındığı, bölgede binlerce yıldır donmuş topraktaki bitki ve hayvan kalıntılarının çürüyerek metan ve karbondioksite dönüştüğü belirtiliyor.

Donmuş halde bulunan karbon miktarının havadaki karbonun 3 katı olduğu aktarılırken, Arktik bölgenin her yerinde bu ısı tutucu gazların atmosfere salındığına işaret ediliyor.

Kuzey Arizona Üniversitesinden ekolojist Ted Schuur, bu durumu iklim değişikliğinin korkutucu eşik noktalarından biri olarak nitelendirerek, "Bu karbonu dışarı sızdırmaya başladığınızda, toprakta o kadar çok karbon var ki bu (süreç) durmayacak." yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin bazı çalışmalar, bu yüzyılın sonuna kadar donmuş toprakta daha önce hapsolmuş gazların, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan ısınmaya ek olarak yaklaşık 0,25 derecelik ısınmaya yol açabileceğini öngörüyor.

İklimin nispeten istikrarlı olduğu binlerce yıl boyunca Arktik'in Dünya'nın hassas karbon döngüsüne katkıda bulunduğu ve ısı tutucu gazların bir kısmının donmuş toprakta saklandığı ancak birkaç yıl önce bu dengenin ısınmayla değiştiği belirtiliyor.

Böylelikle donmuş toprağın, aldığından daha fazla ısı tutucu gazı atmosfere salmaya başladığı kaydediliyor.

Kaynak: AA
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