Arnavutköy\'de Patlayıcı Cisim Bulundu

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Arnavutköy açıklarında balıkçılar tarafından denizde patlayıcı madde olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu.

Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, limanda önlem alarak inceleme başlattı.

Ekipler, patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı.