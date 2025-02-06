Arnavutköy Belediyesi'nden 939 Parsel için Satış Kararı

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Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) SGK borçları nedeniyle, özellikle muhalefet partili belediyelerin 'silkelendiği' bir dönemde, Arnavutköy Belediyesi tek bir dosya ile 939 parselle ilgili satış kararı aldı. Satış kararı alınan arazilerin büyüklükleri 4 santimetrekare ile 5 bin 127 metrekare arasında değişiyor. CHP grubu, "torba yasa" gibi tek bir dosya ile çok sayıda parsel için satış yetkisi teklif edilmesini eleştirdi.

SGK borçları nedeniyle, özellikle muhalefet partili belediyelerin 'silkelendiği' bir dönemde, Arnavutköy Belediyesi tek bir dosya ile 939 parselle ilgili satış kararı aldı. Belediye, şubat ayı meclis toplantısına sunduğu teklifle, söz konusu parsellerin satılmasıyla ilgili olarak, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na yetki verilmesini istedi. Bütçe fazlasının olduğunu belirten Başkan Candaroğlu, "Belediyemize kaynak sağlamak amacıyla Belediyemize ait ekli listede özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, taşınmazlar üzerinde proje geliştirilmesi düşünülmektedir" şeklinde başlayan teklife CHP grubu tepki gösterdi.

CHP'li Ayhan Örs "Torba yasa gibi"

CHP'li Arnavutköy Belediye Meclis üyesi Ayhan Örs, irili ufaklı pek çok parselle ilgili tek bir dosya ile satış yetkisi istenmesini eleştirdi. Örs özetle şunları söyledi:

"Belediyenin vatandaşın işini kolaylaştırmasına karşı değiliz. Lakin vatandaş hangi parselle ilgili talepte bulunduysa birer ay periyotla belediyemizin ilgili biriminde toplansın, her ayın meclisinde onu onaylayalım. Listeye bakıyoruz. Örneğin İmrahor Mahallemizde 10381 ada 1 parsel. Parselin bütünü 12 bin 37 metrekare belediyenin tam hissesi var. Biz bunu niye, torba yasa gibi burada küçük küçük parseller içinde satışa konu ediyoruz. Örneğin Ömerli Mahallemizde bir parsel 3 bin 70 metrekare, belediyenin hissesi 2 bin 70 metrekare. Belediye 3'te 2'lik paya sahip. Biz bunu neden bu torbanın içine koyuyoruz? Bunun gibi birkaç tane daha var. Grup olarak görüşümüz, bu gündem maddesi müdürlüğüne iade edilsin. Satın almak isteyen vatandaşın işini çözelim. Gelsin başvursun, onu mecliste çözelim. İrili ufaklı bine yakın parsel var, içlerinde tam parsel var. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu yönüyle biz bu teklife ret vereceğiz.

AKP'li Demirhan "Meclisi meşgul etmek istemedik"

CHP grubunun eleştirisini yanıtlayan, AKP'li Arnavutköy Belediye Meclis üyesi Hamdi Demirhan, meclis gündemini fazla meşgul etmemek için tek seferde karar almak istediklerini belirtti. Demirhan özetle şunları söyledi:

"Meclisin toplanması bazen 30-35 günü buluyor. Ağustos ayında meclis tatil. Bu da 60-65 günlük bir zamana tekabül ediyor. Sürekli meclis gündemini meşgul etmektense… Bir de şu var, buraların üzerinde yapısı olan insanlar var. Vatandaş evini kentsel dönüşüme sokacak. Vatandaş için her gün kıymetli. Biz bir defada bu kararı alıp, bir daha meclis gündemini meşgul etmek istemedik. Vatandaşın talebine de anında yanıt vermek istedik. Burada vatandaşı bir ay bekletmek haksızlık olur."

Konuşmaların ardından teklif, CHP'nin belirttiği 3 parsel listeden çıkartılarak oya sunuldu. Satışla ilgili teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Mikro ve makro ölçekte 936 parsel

Arnavutköy Belediyesi'nin satış yetkisi aldığı parsellerdeki belediye hisselerinin toplamı, 153 bin 735 metrekareyi buluyor. Satış listesinde parselin tamamı Belediye'ye ait 5 bin 127 metrekarelik arazi olduğu gibi, mikro ölçekte hissede bulunuyor. Örneğin Haraççı Mahallesi'nde bulunan ve tarla konumundaki 10579 ada 1 parsel 3 bin 87 metrekare olmasına karşın, Belediye'nin satacağı hissesi 4 santimetrekare. Aynı yerdeki 5 nolu parseldeki Belediye'nin hissesi de 4 santimetrekare. Ayrıca satış listesinde yer alan Arnavutköy Merkez Mahallesi 22516 nolu parselin tamamı 12 santimetrekare. 22517 nolu parsel de 48 santimetrekare büyüklüğünde.