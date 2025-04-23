ARNAVUTKÖY'de bir kişi 6,2 büyüklüğündeki deprem anında yaşadığı binanın 3'üncü katından atlayarak ağır yaralandı.
Olay Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binanın 3'üncü katında yaşayan bir kişi, balkondan atladı. Beton zemine düşen vatandaş ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Depreme Rağmen Balkonundan Atlayan Kişi Yaralandı - Son Dakika
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