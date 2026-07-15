Arnavutköy\'de Fabrikada Yangın Çıktı

Arnavutköy'de sünger üretilen bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde, sünger üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.