Arnavutköy'de hap imalathanesine düzenlenen baskında 140 kg pregabalin ele geçirildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de hap imalathanesine düzenlenen baskında 140 kg pregabalin ele geçirildi

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Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Karaburun Mahallesi'ndeki adres ve balıkçı barınağındaki hap imalathanesinde yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap, 140 kilogram pregabalin maddesi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticaretine" yönelik yürütülen çalışmada, Karaburun Mahallesi'nde 2 araç takibe alındı.

Durdurulan araçlarda yapılan aramada sentetik ecza hap üretiminde kullanılan yüklü miktarda pregabalin etken maddesi ile bu maddeyi içeren 10 kutu hap ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Karaburun balıkçı barınağının da bulunduğu 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Karaburun Mahallesi'ndeki bir adres ile balıkçı barınağının içinde sentetik ecza üretimi yapılan hap imalathanesi tespit edildi.

Operasyon kapsamında yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap, 30 kilogram boş kapsül, 140 kilogram pregabalin maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, karıştırma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli plastik kutular ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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