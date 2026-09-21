Arnavutköy'de iş yeri aracını kundaklayan 2 zanlı, anı kaydedip gözaltına alındı

Arnavutköy'de iş yeri aracını kundaklayan 2 zanlı, anı kaydedip gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Hacımaşlı'da 18 Ağustos'ta iş yeri aracında çıkan yangına ilişkin incelemede, iş yeri sahibinden tehditle para istendiği belirlendi. Kundaklama anını cep telefonuyla kaydeden 2 zanlı operasyonda gözaltına alındı.
Arnavutköy'de bir iş yerine ait aracı kundakladıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 zanlı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Hacımaşlı Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir iş yerine ait araçta çıkan yangına ilişkin çalışma yaptı.
Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin, kimliği belirsiz şüphelilerce tehdit edilerek para istendiği bilgisine ulaşıldı.
Çalışmalarını sürdüren polis, aracın B.Y. (15) ve M.Ş. (18) tarafından kundaklandığını tespit etti.
Zanlılar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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