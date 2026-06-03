Arnavutköy'de kontrolden çıkarak markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 34 LR 1263 plakalı otomobil, sürücüsü Ş.B.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan markete girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Kaza: Market İçine Giren Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?