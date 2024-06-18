Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Minibüs İş Yerine Girdi

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Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüsün bir iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cenk Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs kaldırımı aştıktan sonra dondurma dolabına çarpıp, iş yerine girdi.

Kazada iş yerinde bulunan ve üzerine raf devrilen bir kişi hafif yaralandı.

Yaralı kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan minibüsün kaldırımdaki masa ve tabureleri devirdikten sonra iş yerine çarpması yer alıyor.