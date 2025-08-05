Arnavutköy\'de Kuyuda Mahsur Kalan Hırsız Yakalandı

Arnavutköy'de yaklaşık 15 metrelik kuyuda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alanda daha önce metro çalışmaları için açılan kuyudaki metal parçalarını çalmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli bölgeye geldi.

Şüphelilerden M.T, yanlarında getirdikleri ip yardımıyla yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya indi. Şüpheli, ip kopunca kuyuda mahsur kaldı. Diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında bölgede devriye görevinde bulunan Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda şüpheli bir traktör olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde, yakındaki kuyuda bir kişinin olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kuyudan çıkarılan M.T, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.