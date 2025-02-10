Arnavutköy'de motosikletinin kontrolünü kaybederek kamyonetin altında kalan kurye hayatını kaybetti.
Kuryecilik yapan İbrahim Halil Turgay'ın (30) kullandığı 34 KUY 937 plakalı motosiklet, Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosiklet sürücüsü bu sırada yoldan geçen 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin altında kaldı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Turgay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Motosiklet Kazası: Kurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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