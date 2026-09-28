Arnavutköy'de motosikletle çarpışan hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de motosikletle çarpışan hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı

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Arnavutköy\'de motosikletle çarpışan hafif ticari araç kazasında 2 kişi yaralandı
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Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iddiaya göre park halindeki hafif ticari araç orta şeride geçtiği sırada motosikletle çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki hafif ticari araç hareket ederek orta şeride geçtiği sırada seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 kişi, savrularak yere düştü. Çevredekiler ise koşarak yardıma geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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