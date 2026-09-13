Arnavutköy'de ormanlık alandaki yangın havadan ve karadan söndürüldü
Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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