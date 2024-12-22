Arnavutköy'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Arnavutköy'de oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki tamirhanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatı katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Tamirhanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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