Arnavutköy'de kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti

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İstanbul Havalimanı'ndan umre dönüşü yapan tur otobüsünün sürücüsü, kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada otomobile çarparak bariyerlere savrulan otobüsün sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

16.01.2025 00:47  Güncelleme: 10:05
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İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan ve umreden gelen yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan M.G. yönetimindeki 16 FS 327 plakalı tur otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Termal-2 kavşağı girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 GMN 300 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerledikten sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Yolcular kazayı yara almadan atlatırken, kazaya, otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesinin neden olduğu anlaşıldı. Otobüsün çarptığı otomobildeki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edilen M.G, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yolcular, valizleriyle birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse transfer edildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy\'de kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de kalp krizi geçiren otobüs şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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