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Arnavutköy'de Otomobil Minibüse ve MOBESE Direğine Çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Otomobil Minibüse ve MOBESE Direğine Çarptı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce minibüse ardından da MOBESE direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken cadde savaş alanına döndü. Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişiden biri yaralanırken ambulansla kaldırıldı.

Arnavutköy\'de Otomobil Minibüse ve MOBESE Direğine Çarptı
30.12.2023 - 15:46,
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Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce minibüse ardından da MOBESE direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken cadde savaş alanına döndü.

Kaza, bugün 14.30'da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Memba Işıkları mevkisinde meydana geldi. Hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce Orhan Şengül yönetimindeki  araca çarptı. Otomobil daha sonra MOBESE direğine çarparak yerinden söktü.

Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişiden biri yaralanırken ambulansla kaldırıldı

Kaynak: DHA
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